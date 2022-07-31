سامي عبدالراضي: الحوار الوطني «حدث تاريخي» ويسير على النهج الصحيح

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إن قرار العفو الرئاسي عن الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية والمحبوسين احتياطيًا، أمر مهم استقبلته أسر المفرج عنهم بسعادة بالغة، لافتًا إلى أنه من ضمن المفرج عنهم الصحفي هشام فؤاد والفنان طارق النهري إضافة إلى أعداد كبيرة أخرى يتم الإفراج عنهم على فترات متتابعة، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسير على نهج يدعم حقوق الإنسان والحريات.

الكشف الدوري على سائقي المركبات الخاصة بالمؤسسات التعليمية يحافظ على الأرواح

وأضاف عبدالراضي، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ الكشف الدوري على سائقي المركبات الخاصة بالمؤسسات التعليمية يستهدف الحفاظ على الأرواح وتقليل حوادث الطرق والحوادث الناتجة عن التعاطي مثل التحرش وهتك العرض، فضلًا عن عقوبة المتعاطين، مشيدًا بدور صندوق مكافحة الإدمان والإدارة العامة للمرور والأمانة الصحية بوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في رصد أحداث العام الماضي، والقيام بالكشف على 14 ألف سائق حافلة مدرسية وفصل 114 متعاطيًا، وهو أقل من 1% من عدد السائقين.

الحوار الوطني «حدث تاريخي» ومناقشة المحور الاجتماعي أمر مهم

وأكد مدير تحرير «الوطن»، أنّ الحوار الوطني بـ«الحدث التاريخي»، مشيرًا إلى اللقاء الثالث لأعضاء مجلس الأمناء، أمس، ناقشة المحور الاجتماعي وهو محور مهم جدًا، وهو ما ترتب عليه إنشاء 5 لجان منوط بهم وضع ورقة عمل للتعامل مع العديد من الأزمات والمشكلات مثل الصحة والتعليم والهوية الوطنية والمجتمعية والثقافة، منوهًا بوجود جلسة رابعة مخصصة لمناقشة المحور الاقتصادي بأغسطس.

النادي الأهلي يعاني من عدم الانضباط ومعاندة الحظ

وأوضح عبدالراضي، أنّ النادي الأهلي يمر بأسوء فتراته بالسنوات الأخيرة، متابعًا بأن النادي الأهلي اعتاد على الفوز المستمر، لافتًا إلى فقده نقطتين غاليتين أثناء مواجهته نادي المقاوليين، وأن النادي الأهلي الآن يعاني من عدم الانضباط إضافة إلى العديد من المشكلات داخل الفريق، إضافة لمعاندة الحظ لحدوث إصابتين خلال أول 10 دقائق بالمباراة

«عبدالراضي» تعدد الإصابات بالنادي الأهلي «لغز»

ووصف مدير تحرير الوطن، تعدد الإصابات بالنادي الأهلي «باللغز»، حيث وصل عدد المصابين بمستشفى الأهلي لـ12 مصابا، لافتًا إلى أنّ اللاعب «بيرسي تاو» الذي قدم إلى النادي الأهلي منذ 7 أشهر قضى منهم 5 أشهر مريضا بالمستشفيات.