عشق أبناء المدينة الباسلة.. البورسعيدية يستقبلون موسم «البوري والطوبار»

هلت بشاير «البوري المبطرخ» في أسواق السمك بمحافظة بورسعيد، حيث ينتظرها عشاق المأكولات البحرية في نهاية شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر موسمها ثلاث أشهر، وتشتهر بطهيها بأشكال وطرق متنوعة فمنها المملح والمطهي و«السي فود».

100 جنيه سعر كيلو البوري أو الطوبار المبطرخ

ويقول محسن فؤاد، تاجر أسماك في حي العرب، إن البوري والطوبار المبطرخ ظهرا في الأسواق بسعر 100 جنيه للكيلو جرام، مشيرا إلى أن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب، فكلما زادت الكميات المطروحة تراجعت الأسعار.

وتابع «فؤاد»: الطوبار والبوري المبطرخ بالحجم الكبير، يتم بيعه بالبطارخ أو فتح بطن الأنثى وبيعها «فوارغ» بسعر أرخص من البوري بالبطارخ، كما يتم بيع البطارخ على حدى، أو تمليحها حسب طلب الزبون.

وأكمل: كما توجد بعض الأسماك المبطرخة مثل السهلي، ولكن لا يتم فصل بطارخها مثل البوري والطوبار، لصغر حجمها.

تقطيع قوالب البطارخ.. «فن وحرفنة»

أحمد مزروع، صياد، يقول إن «تقطيع قالب البطارخ كاملة دون أن ينقص منه شيء يحتاج حرفية تعلمناها من السوق، حيث يتم فتح بطن السمكة بـ«كاتر» ويسحب البطروخ مع جزء من لحمها».

900 جنيه.. سعر كيلو البطارخ

يؤكد «مزروع»، أن كيلو البطارخ لن يقل هذا العام عن 900 جنيه، كما تصل سعر الفوارغ الى 80 جنيها، مضيفا: معظم إنتاج البوري والطوبار المبطرخ من المزارع في بورسعيد، ففي الماضي كانت أسماك البوري تأتي من المحيطات والبحر المتوسط لتدخل بحيرة المنزلة، لكي تلقي بالبطارخ داخلها، وتتحول لأسماك.

بينما تؤكد هناء العباسي، بائعة فسيخ، أن زبائنها يحرصون على طلب الفسيخ في هذا التوقيت من كل عام، «أقوم بتمليح كميات كبيرة من الفسيخ بالبطارخ أو تمليح البطارخ وحدها، ومع بداية بشاير البوري يتضح أن السعر أعلى من العام الماضي مما سيجعل الإقبال عليه قليل، فضلا عن وجود مصنع للرنجة بالمحافظة، يسحب كميات كبيرة من البطارخ في الأسواق».

البورسعيدية يفضلون البوري «مشوي» و«صيادية» و«طاجن»

وتقول كريمة محمود، ربة منزل، إن أهالي بورسعيد يبدعون في طهي وتناول أسماك البوري المبطرخ أو الطوبار خلال موسمه، فمنهم من يفضل تناوله مشوي بالبطارخ، أو يشتري «الفوارغ» ويتم طهيها «صيادية» أو «مقلي» أو «سنجاري»، وهناك من يحب عمل البطارخ «طواجن» أو «سي فود» أو «مملحة».