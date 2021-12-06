بدء موسم البطارخ في دمياط.. «كلها فسفور» والفوارغ أكلة الغلابة (فيديو)

تشهد أسواق الأسماك في مدينة دمياط موسم تفريغ أسماك الطوبار من بيض الأسماك المعروف بـ«البطارخ البلدي»، وفيها يتم فتح بطن الأسماك واستخراج قوالب البطارخ، إما لجمعها وبيعها طازجة أو تمليحها وتخزينها، بينما تباع الأسماك المفرغة تحت اسم «فوارغ» بسعر أقل من الأسماك السليمة، وقد تصل لنصف الثمن، بينما تباع البطارخ بأسعار تبدأ من 300 إلى 400 جنيه.

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البطارخ الطوبار مستمرة حتى نهاية ديسمبر

يقول أحمد البش، صاحب محل أسماك بدمياط، إن موسم حصاد بطارخ البوري يبدأ في شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما بطارخ الطوبار من منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر.

وتابع قائلا: «يتم فرز الأسماك الطازجة، حيث نتحسس منطقة البطن، والسمكة التي يتضح أن بطروخها صغير نبيعها سليمة، بينما يتم فرز وتجنيب الأسماك ذات البطروخ الكبير والممتلئ ليتم تفريغه»..

الموسم يستمر 45 يوما والسعر يصل لـ400 جنيه

ويشير «البش» إلى أن موسم البطارخ للصنف الواحد سواء البوري أو الطوبار يستمر حوالى 45 يوما، موضحا أن أسعار البطارخ الطازجة تتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب نوعها، بلدي أو مزارع، وكذلك حسب حجم البطارخ.

ويقول أحمد السعيد، صاحب محل أسماك: «السمك المبطرخ نبيعه مغلقا كما هو بالبطروخ للزبون الذي يريده بأسعار تتراوح ما بين 60 و80 جنيها للكيلو، وذلك طبقا لحجم السمكة، بينما تباع البطارخ الكيلو بسعر يبدأ من 300 إلى 400 جنيه حسب حجم البطارخ».

ويشير «السعيد » إلى أن سعر البطارخ المملحة تتراوح ما بين 800 و1200 جنيه للكيلو، حسب نوعها، بلدي أو مزارع، وحسب حجم البطروخ.

ويذكر «السعيد » أن البطارخ المملحة هي أفضل هدية تقدم للعريس ليلة الدخلة، كما تقدم هدايا للحجاج والمعتمرين نظرا لأنها تمدهم بطاقة عالية تساعدهم على أداء المناسك.