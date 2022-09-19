جنازة الملكة إليزابيث ..أسماء زعماء العالم المشاركين في تشييع الجثمان

بدأت صباح اليوم، المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، والتي ستنتهي بدفن الملكة داخل كنيسة القديس جورج، في ختام اليوم العاشر من الحداد الوطني.

وبدأت الوفود الرسمية في التوافد على كاتدرائية ويستمنستر لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بمشاركة عدد من زعماء العالم، وفيما يلي أسماء المشاركين من الزعماء في جنازة الملكة إليزابيث وفقا لشبكة «سكاى نيوز»:

المشاركون في جنازة الملكة من الزعماء العرب

رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني.

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

الأمير مولاي رشيد شقيق ملك المغرب محمد السادس.

الأمير السعودي تركي بن محمد آل سعود.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المشاركون من زعماء العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير.

رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

رئيس البرازيل جايير بولسونارو.

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

رئيسة ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكيس.

رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيسي.

رئيسة بربادوس ساندرا ميسون.

الحاكم العام لبيليز فلويلا تسالام..

الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين سوزان دوغان.

رئيس أيرلندا مايكل دانييل هيجينز ورئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن.

رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا.

رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين.

رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك.

رئيس بولندا أندريه دودا.

رئيس لاتفيا إيجيلس ليفيتس.

رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا.

رئيس فنلندا سولي نينيستو.

رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو.

رئيس مالطا جورج فيلا.

رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس.

وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغر.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.