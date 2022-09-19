الخولي: استخدام السيسي لصلاحياته في «العفو الرئاسي» يعطي رسالة طمأنة للجميع

أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ما انعكس بشكل إيجابي على المشهد السياسي والمجتمع الداخلي.

الخولي: الإفراج عن الشباب يخلق حالة تسامح

وأكد الخولي في تصريح لـ«الوطن»، أنّ استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاحياته الدستورية للإفراج عن الشباب المحبوس في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي، يعطي رسالة طمأنة للمجتمع المصري، ويخلق حالة من التسامح.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ لجنة العفو الرئاسي تعمل بشكل أساسي لمنح العديد من الشباب المحبوسين، فرصة للعودة والاندماج في المجتمع مرة أخرى، ما يرسي بدوره حالة من الأجواء الإيجابية داخل المجتمع المصري.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، ذكرت في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّها باشرت عملها في ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

توفير فرص عمل للمفرج عنهم

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مؤكدة أنّها دون غيرها، التي تنسّق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.