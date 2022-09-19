بدء المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث في كاتدرائية «وستمنسر»

بدأت الآن المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية وستمنستر، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ووصل قبل قليل نعش الملكة إليزابيث إلى كاتدرائية وستمنستر، لإقامة المراسم الرسمية للجنازة، ورافق الملك تشارلز وولي عهده وأفراد عائلته جثمان الملكة الراحلة إلى كاتدرائية وستمنستر.

نعش الملكة إليزابيث يصل كاتدرائية وستمنستر

وتقام جنازة الملكة إليزابيث فى يوم العاشر من الحداد الوطني، الذي أعلنته بريطانيا إثر وفاة الملكة في 8 سبتمبر الجاري.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

ووصلت الوفود الرسمية وعدد من زعماء العالم إلى كاتدرائية وستمنستر للمشاركة في وداع الملكة.