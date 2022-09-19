سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال

تزايدت عمليات البحث الإلكتروني من قبل المواطنين عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم داخل الصاغة، تزامنًا مع الحديث عن تراجع حاد في الأسعار مدفوعة بتوقعات رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

بكم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن؟ سؤال يجيب عليه التقرير التالي، وفقًا لمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1112 جنيهًا للشراء، و1116 جنيهًا في عمليات البيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1271 جنيهًا للبيع، و1275 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبالنسبة لعملية البيع والشراء لجرام الذهب من عيار 22، بلغ 1165 جنيهًا مقابل 1169 جنيهًا، وجاء سعر عيار 18 اليوم بـ 953 جنيهًا للشراء و957 جنيهًا للبيع، أما عيار 14، فقد سجل اليوم الاثنين، 741 جنيهًا للبيع و744 جنيهًا للشراء.

وسجل الجنيه الذهب سعر 8896 جنيهًا للشراء و8928 جنيهًا للبيع، وجميعها أسعار مسجلة دون حساب قيمة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 بأسواق المال

ووفقًا للبورصة العالمية وأسواق المال، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 46.83 دولار، بما يعادل 901.90 جنيه مصري.

ووصل عيار 24 نحو 1031 جنيهًا أي ما يعادل 53.52 دولار، والذهب عيار 18 سجل نحو 773.05 جنيه، أي ما يُعادل 40.14 دولار أمريكي، وسعر الذهب عيار 14 سجل نحو 601.26 جنيه ما يعادل 31.22 دولار.