استقرار سعر الذهب اليوم في مصر.. وحيلة أهالي الفيوم لحل أزمة «الشبكة»

شهد سعر الذهب اليوم في مصر 2022، استقراراً ملحوظاً، لمختلف الأعيرة بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، فيما ابتكر أهالي محافظة الفيوم حيلة في الشبكة، للتغلب على سعر الذهب، وعدم الضغط على العريس في شراء شبكة بكمية كبيرة ومبلغ مالي أكبر، حيث توصلوا إلى حل وسط يرضي أسرتي العروس والعريس، وشاع في مختلف القرى.

وفي هذا الصدد، تكشف «الوطن» سعر الذهب اليوم السبت، وحيلة أهالي محافظة الفيوم، للتغلب على سعره وتوفير المال للعريس دون الإضرار بحق العروس، فيما عُرف بمبادرة «تيسير الزواج».

سعر الذهب اليوم السبت 2022

وبلغ سعر الذهب اليوم السبت 2022 في مصر، كالتالي وفقاً للقائمة التالية:

1-سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغ 954.75 جنيه.

2- سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية بلغ 1114 جنيهاً فضلاً عن قيمة المصنعية.

3- سعر الذهب اليوم عيار 24 بلغ 1273.25 جنيهاً

4- سعر الجنيه الذهب اليوم 8912 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وفيما يخص سعر الذهب اليوم بالدولار، فإنّ سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 57.84 دولار أمريكي.

حيلة الفيومية حول الشبكة

وقالت نهى أبو الغيط، أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ أهالي محافظة الفيوم ابتكروا حيلة للتغلب على مشكلة الذهب في الزواج حتى لا يكون عائقاً أمام الشباب، موضحةً أنّ تلك الطريقة توفر للعريس كثيراً وتيسر الزواج، وفي نفس الوقت تحافظ على حق العروس كاملاً، موضحةً أنّ تلك الطريقة يعمل بها الكثيرون خلال الفترة الماضية.

كتابة الذهب في القائمة

وأشارت إلى أنّ الحيلة تتمثل في الاتفاق بين العائلتين على عدد جرامات محدد من الشبكة وليكن 100 جرام، يقوم العريس بشراء كمية تتراوح بين 30 إلى 50 جراما فعلياً حسب الاتفاق وهي الشبكة، ولكنه يقوم بكتابة 100 جرام في القائمة لضمان حق العروس، مما تسبب في تيسير الزواج بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وانتعاشة حركة بيع الذهب خصوصاً أنّه موسم الخطوبة والزواج ينتعش من شهر يوليو وحتى أكتوبر.

الكثيرون نفذوا المبادرة

وأوضحت أنّ تلك المبادرة تم تفعيلها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، فجميع من يأتون للشراء يقومون بشراء كمية قليلة من الذهب، مع كتابة الباقي في القائمة، إلا فيما يخص العائلات الكبرى والثرية التي لا تزال حريصة على شراء أكثر من 100 جرام كشبكة حتى الآن.