سعر جرام الذهب اليوم الأحد 18 سبتمبر في مصر.. عيار 18 سجل 953 جنيها

البحث عن سعر جرام الذهب من الأعيرة المختلفة، يمثل عامل جذب لشريحة كبيرة من المواطنين، لذا تحرص محلات الصاغة العاملة بالأسواق المحلية المصرية، على الإعلان يوميا عن سعر جرام الذهب من جميع الأعيرة المختلفة.

وترصد بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، وذلك ضمن الخدمات المرتبطة بأسعار السلع المختلفة في الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب اليوم

ووفقًا لمحال الصاغة، اليوم الأحد، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1.112 جنيها للشراء و1.116 جنيها في عمليات البيع، فيما بلغ قيمة سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1.271 جنيها للبيع و1.275 جنية للشراء، وبالنسبة لعملية البيع والشراء لجرام الذهب من عيار 22، فقد بلغ 1.165 جنيها مقابل 1.169 جنيها، وهي أسعار مسجلة دون حساب قيمة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر عيار 18 اليوم فقد سجل 953 جنيها للشراء و957 جنيها للبيع، أما عيار 14، فقد سجل اليوم الأحد، 741 جنيها للبيع و744 جنيها للشراء، وسجل الجنيه الذهب سعر 8.896 جنيها للشراء و8.928 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال

سجلت القيمة الدولارية لأسعار الذهب اليوم، وفقا لأسعار البورصة العالمية وأسواق المال، حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 47.18 دولار، بما يعادل 908.20 جنيه مصري، ووصل عيار 24 نحو 1.038 جنيه ما يعادل 53.92 دولار، والذهب عيار 18 سجل نحو 777.87 جنيه ما يعادل 40.44 دولار أمريكي.

أما عن سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 605.79 جنيه ما يعادل 31.45 دولار، ونحو 7.296 جنيا بالنسبة لقيمة الجنيه الذهب.