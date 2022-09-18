مؤسسة عالمية: الذهب والفضة أفضل استثمار للمبتدئين.. والتنوع مطلوب

قال مؤسسة The Perth Mint العاملة في مجال أبحاث ومبيعات الذهب العالمي، إن هناك حاجة دائما من قبل المستثمرين في تنويع مجالات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، خاصة فيما يتعلق بالمعادن الثمينة.

وأضافت المؤسسة في تقرير خاص بها، أن الذهب والفضة يعتبران من أكثر المعادن التي تطرأ على ذهن أي شخص يفكر في الاستثمار في المعادن الثمينة، ولكنه يحتار في أيهما افضل.

واشار إلى أنه في التفضيل بين الذهب والفضة في الاستثمار يجب مراعاة عدة عوامل ووضعها في الاعتبار.

استخراج الفضة أكثر 8 مرات من الذهب

وأكد على أن تكلفة المعدن يجب حسابها بدقة، حيث أن السبب الرئيسي في أن الذهب أغلى من الفضة هو ندرته، ويعتبره المستثمرون على وجه الخصوص «ملاذًا آمنًا» لأنه يحتفظ بقيمته عندما تتقلب الأصول الأخرى.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه يتم استخراج الفضة بحوالي ثماني مرات أكثر من الذهب، وإذا تم الإعلان عن عدم وجود المزيد من الفضة أو التنقيب عنها، فمن المحتمل أن يدفع سعر الفضة أعلى من الذهب، فببساطة، يؤثر العرض والطلب على سعر هذين المعدنين الثمينين.

ويمكن أن تكون الفضة خيارا جيدا للمبتدئين

وأشار التقرير إلى أن المعادن تتميز أسعارها بالتقلب، ويمكن أن تكون الفضة خيارًا جيدًا للمبتدئين في الاستثمار، لأنها أرخص للشراء ويمكن أن تكون أكثر جاذبية في كثير من الأحيان، إذا كنت تتطلع إلى المضاربة على عدم الاستقرار قصير الأجل في السوق.

ويمكن أن يؤدي فهم نسبة الذهب إلى الفضة إلى بناء محفظة مستثمر من الذهب والفضة عن طريق التبديل من أحدهما إلى الآخر، ويمكن أن يزيد الاستثمار الأصلي على المدى الطويل، ويتم حساب نسبة الذهب إلى الفضة على أساس سعر الذهب مقسومًا على سعر الفضة.

يشير هذا إلى عدد أوقية الفضة التي ستحتاج إلى بيعها لشراء أونصة ذهب واحدة، أو بدلاً من ذلك عدد أوقية الفضة التي يمكنك شراؤها من بيع أونصة ذهب واحدة.

ولفتت إلى أنه يتم تصنيف الذهب والفضة كأصول عالية السيولة، وهذا يعني أن هناك الكثير من البائعين والمشترين المتسقين للمعادن الثمينة؛ فائدة رئيسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنويع المحفظة الاستثمارية.