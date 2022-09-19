رئيسة وزراء بريطانيا تلقي كلمة تأبين في جنازة الملكة إليزابيث

ألقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس كلمة تأبين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية وستمنستر، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مراسم رسمية لجنازة الملكة إليزابيث

وبدأت قبل قليل المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية وستمنستر، ورافق الملك تشارلز وولي عهده وأفراد عائلته جثمان الملكة إلى كاتدرائية وستمنستر.

جنازة الملكة إليزابيث تستغرق 9 ساعات

وتُقام جنازة الملكة إليزابيث في اليوم العاشر من الحداد الوطني، وتستمر لمدة 9 ساعات من قداس التأبين حتى مراسم الدفن.

ويُشارك في وداع الملكة إليزابيث عدد من زعماء العالم، وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر الجاري عن 96 عامًا.