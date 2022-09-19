في ذكرى رحيله.. سر رفض جميل راتب فيلم الكيف مع محمود عبد العزيز

فيلم «الكيف» من الأعمال المميزة التي قدمها الفنان جميل راتب خلال مشواره الفني، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وعلى الرغم من ذلك رفض "راتب" في البداية العمل بمجرد ترشيحه للدور، ونعرض خلال السطور التالية سبب الرفض في ذكرى رحيل جميل راتب التي توافق اليوم 19 سبتمبر.

سبب رفض جميل راتب للدور مع محمود عبد العزيز

رفض الفنان جميل راتب دوره في فيلم «الكيف» مع الفنان محمود عبد العزيز، لعدم اقتناعه بالعمل، كما أنه لم يفهم بعض الألفاظ، فقرر وقتها رفض الفيلم واختلاف شخصيته عن الشخصية المرشح لها في العمل، ولكن المخرج على عبدالخالق أصر على وجوده بالعمل، وعن رد فعل الجمهور حول دوره بعد عرض الفيلم قال جميل راتب: «بعد تصويره وعرضه تفاجأت برد فعل الجمهور وتحمسهم له»، جاء ذلك حسب ما قال في حواره الأخير لـ«الوطن».

معلومات عن فيلم الكيف

فيلم الكيف حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه 1985، وجرى إنتاج شريط أغاني (كاسيت) يحمل اسم الكيمي كيمي كا، ويحتوي الشريط على أشهر أغاني الفيلم بصوت الفنان محمود عبدالعزيز، وحقق الشريط نجاحًا ملموسًا في سوق الأغنية الشعبية.

أحداث فيلم الكيف

تدور أحداث فيلم الكيف في إطار تشويقي اجتماعي، بعد فشل جمال أبو العزم الذي يجسد دوره الفنان محمود عبد العزيز، في الدراسة يقرر العمل مطربًا في فرقة شعبية لإحياء الأفراح، ويحاول شقيقه الكيميائي صلاح إقناع جمال بالإقلاع عن المخدرات، فيقوم بإعطائه قطعة حشيش صُنعت في المعمل من مواد عطارة غير ضارة، وينصحه باستخدامها وتقديمها لأصدقائه بدلًا من الحشيش، وتنال التركيبة اعجاب أحد تجار المخدرات، ويسقط صلاح أمام إغواء المال الذي يتوالى عليه بسبب تركيبته.