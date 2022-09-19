السكة الحديد: عودة بعض القطارات للقيام من محطة الاسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر دخول عدد من القطارات لمحطتي الإسكندرية وسيدي جابر بدلاً من اقتصار وصول الرحلات على محطة دمنهور، تزامنًا مع الانتهاء من تطوير برج إشارات الإسكندرية ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط «القاهرة - الإسكندرية»، والتي تُعد جزءًا من خطة التطوير الشاملة.

امتداد مسير بعض القطارات

استهدف القرار زيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتيسير عليهم، وتضمنت التغييرات الجديدة الآتي:

أولًا: امتداد مسير بعض القطارات إلى محطة سيدي جابر والإسكندرية:

1- امتداد مسير قطار 591 «بورسعيد/ الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدي جابر طبقًا للجدول المقرر.

2- امتداد مسير قطار 935 «الأقصر/ الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقًا للجدول المقرر.

3- امتداد مسير قطار 119 «القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقًا للجدول المقرر.

4- امتداد مسير قطار 571 «بورسعيد / الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقًا للجدول المقرر.

5- امتداد مسير قطار 1211 «القاهرة / الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقًا للجدول المقرر.

6- امتداد مسير قطار 517 «المنصورة / طنطا / الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر.

7- امتداد مسير قطار رقم 21 «القاهرة / الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة سيدي جابر طبقًا للجدول المقرر.

8- امتداد مسير قطار 31 «القاهرة / الإسكندرية»، إلى محطة الإسكندرية بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

9- امتداد مسير قطار 883 «بيلا / سيدي جابر»، إلى محطة سيدي جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقاً للجدول المرفق.

10- امتداد مسير قطار 889 «شربين / سيدي جابر»، إلى محطة سيدي جابر بدلاً من محطة دمنهور طبقًا للجدول المرفق.

قطارات «الإسكندرية - سيدي جابر»

ثانيًا: قيام بعض القطارات من محطة الإسكندرية وسيدي جابر:

1- قيام قطار 588 «الإسكندرية / بورسعيد»، من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالي.

2- قيام قطار 906 «الإسكندرية / القاهرة»، من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 وفقاً للجدول المقرر بنفس التركيب الحالي.

3- قيام قطار 688 «الإسكندرية / إيتاي البارود / وردان»، من محطة الإسكندرية الساعة 15:10 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالي.

4- قيام قطار 572 «الإسكندرية / بورسعيد»، من محطة الاسكندرية الساعة 15:55وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالي.

5- قيام قطار 118 «الاسكندرية / طنطا / منوف / القاهرة»، من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالي.

6- قيام قطار 518 «الإسكندرية / طنطا / المنصورة»، من محطة الإسكندرية الساعة 21:20 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالي.

7- قيام قطار 36 «الإسكندرية / طنطا»، من محطة الإسكندرية الساعة 22:15 وفقاً للجدول المقرر بنفس تركيب العربات الحالي.

8- قيام قطار 2 «الإسكندرية / القاهرة»، من محطة الإسكندرية الساعة 2:25 وفقاً للجدول المرفق بنفس التركيب الحالي.

9- قيام قطار 802 «سيدي جابر / بيلا»، من محطة سيدي جابر الساعة 7:45 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالي.

10- قيام قطار 894 «سيدي جابر – شربين»، من محطة سيدي جابر الساعة 17:10 وفقاً للجدول المرفق بنفس تركيب العربات الحالي.

ثالثا: على أن يتم استمرار اختصار باقي القطارات والتي تم صدور تعليمات سابقة باختصارها في محطة سيدي جابر لحين صدور تعليمات أخرى.