السكة الحديد: تطوير نظم الإشارات يمنع حوادث القطارات بنسبة 100%

قال المهندس حسين الرشيدي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية، إنّ الهيئة تعمل على الارتقاء بالعنصر البشري، تزامنا مع تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكك الحديدية في الوقت الحالي، بعد تحديث أسطول عربات القطارات ونظم الإشارات، الذي سيقضي بدوره على حوادث القطارات بنسبة 100%.

حوادث القطارات ستختفي مع تطوير نظم الإشارات

وأضاف الرشيدي لـ«الوطن»، أنّ تطوير نظم كهربة الإشارات على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، سيعمل على اختفاء حوادث القطارات بنسبة 100%، موضحا أنّ وزارة النقل ممثلة في السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة بتكلفة نحو 200 مليار جنيه، لتحديث جوانب المنظومة كافة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، كما شدد على أنّ جائحة كورونا لن تؤثر على تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة.

إجراءات رادعة بمناطق المشروعات بسبب أوميكرون

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أنّ هناك إجراءات رادعة يتم تنفيذها بصورة دورية في مناطق مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بسبب أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، لافتا إلى أنّ العنصر البشري في الأيام المقبلة لن يتدخل في أعمال تشغيل القطارات، وستعمل المنظومة إلكترونيا بالكامل، وينتهي بذلك عصر حوادث القطارات المتكررة.

أوميكرون لن يعيق تنفيذ مشروعات تحديث الإشارات

وأشار الرشيدي، إلى أنّ متحور كورونا أوميكرون لن يكون عائقا في تنفيذ مشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات على خطوط السكك الحديدية، حيث تسير الهيئة بخطوات ثابتة في تنفيذ الخطة الشاملة، للقضاء على حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، ولتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.