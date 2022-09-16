«السكة الحديد»: رحلات جديدة لخدمة ركاب المنيا وبنى سويف قبل بدء الدراسة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن غطلاق رحلات جديدة لخدمة الركاب في محافظتي المنيا وبني سويف، حسب بيان للهيئة، اليوم، أشارت فيه إلى أن الرحلات الجديدة تأتي ضمن أهدافها لراحة الجمهور، تنفيذاً لتوجهات الدولة بتحقيق أكبر قدر من التيسير على الركاب وتلبية احتيجاتهم، بما يتوافق مع خطة التطوير المتواصلة في الوقت الحالي.

خدمة سريعة لركاب محافظتي المنيا وبنى سويف

واوضحت الهيئة إلى تشغيل خدمة سريعة وجديدة للركاب في محافظتي المنيا وبنى سويف، اعتباراً من غد السبت، تزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبيانها كالآتي:

- يتم امتداد مسير قطار 936 مكيف «طنطا - القاهرة»، إلى محطة المنيا حيث يقوم من طنطا الساعة 5:40 ويقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 كخدمة سريعة وجديدة لمحطات «الواسطى – بنى سويف – مغاغة – المنيا» ويصل الساعة 11:05 بنفس التركيب وطبقاً للجدول المرفق.

قطار 937 مكيف «المنيا - القاهرة»

- قيام قطار 937 مكيف «المنيا - القاهرة»، خدمة جديدة وسريعة حيث يقوم من المنيا الساعة 14:00 ويصل القاهرة الساعة 17:30 بنفس التركيب الوارد به قطار 936 على أن يقف بنفس محطات الوصول طبقاً للجدول المرفق.

والهيئة دائما لا تتوانى عن تلبية رغبات جمهور الركاب في حدود الإمكانات المتاحة ولا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لهم.