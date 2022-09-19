استخراج 5 مشابك معدنية من معدة ومريء طفل بمستشفى جامعة المنصورة (صور)

تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين،‏ من استخراج 5 مشابك معدنية يتراوح طول الواحد منها 3 سنتيمترات من مريء ومعدة طفل رضيع عمرة 3 أشهر.

واستقبل المستشفى الطفل في حالة بكاء مستمر، وبسؤال الأم أفادت أنها تركت طفلها الرضيع لفترة وجيزة مع أخته التي تبلغ من العمر 3 سنوات، والتي وضعت دبابيس معدنية تستخدم في تعليق الستائر في فم الطفل، ما دفعها إلى الذهاب به إلى المستشفى لإنقاذه.

مشابك معدنية في المريء والمعدة

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، لـ«الوطن» إنه تم استقبال الطفل في وحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة بقيادة الدكتور محمد عز، رئيس الوحدة، وبإجراء أشعة على البطن، تبين وجود مجموعة من المشابك المعدنية في المريء، وأخرى في المعدة، ولأن هذه المشابك ذات أطراف حادة فكان هناك تخوف من أن تكون جرحت جدار المعدة أو المريء، فتم عمل أشعة مقطعية أثبتت عدم وجود جروح.

أطراف حادة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عز، رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، ‏‏أن هذه الحالة تعد من الحالات الصعبة نظرا لعمر الطفل، ووجود عدد كبير من المشابك ذات الأطراف الحادة التي تحتاج لمهارة عالية في استخراجها.

وأوضح، أن وحدة الجهاز الهضمي من أكثر الوحدات المتطورة على مستوي مصر من ناحية التجهيزات والكفاءات البشرية.

فريق العملية

ضم الفريق الجراحي الدكتورة دعاء فهمي مدرس طب الأطفال، والدكتور أحمد عبداللطيف تخدير، وبعد التشاور مع قسم جراحة الأطفال بقيادة الدكتور أدهم السعيد ومساعدة الدكتور محمد البشبيشي مدرس جراحة الأطفال، تم إزالة 5 مشابك معدنية يتراوح طول الواحد 3 سنتيمترات.