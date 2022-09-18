نجاح جراحة عاجلة لاستخراج «جادون عجلة» من بطن طفل بالمنوفية.. «كان بيلعب»

نجح فريق طبي في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، بقيادة الدكتور فيصل جودة، استشاري الجراحة ووكيل وزارة الصحة السابق بالمنوفية، في إنقاذ حياة طفل بإحدى قرى التابعة لمركز شبين الكوم، بعد أن دخل في بطنه «جادون عجلة» أثناء قيامه باللعب، حيث جرى نقله إلى المستشفى واستدعاء «جودة» والذي نجح هو والطاقم الطبي في إنقاذ الطفل وإجراء عملية جراحية عاجلة له.

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل

وأكد مصدر مسؤول في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، أنه فور استقبال الطفل المصاب والبالغ من العمر 13 سنة، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتدخل فريق طبي لإنقاذ الطفل من خلال عملية جراحية عاجلة بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة السابق بالمنوفية، مشيرا إلى أن العملية استمرت نصف ساعة، وتم عمل اللازم، ولا زال الطفل يتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف دقيق من الأطباء.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطفل كان يعاني من جرح نافذ في الجدار الأيمن للبطن نتيجة دخول «جادون عجلة» كان يقودها في بطنه، وتم استكشاف البطن وإجراء جراحة عاجلة للطفل واستخراج «الجادون»، كما تم الاطمئنان على سلامة جميع أجزاء بطنه الداخلية ورتق التهتكات الموجودة في جدار البطن والجانب الأيمن من القولون.

وكيل وزارة الصحة السابق بالمنوفية يقود العملية

وأوضح المصدر أن حالة الطفل مستقرة وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة من قبل الفريق الطبي للتأكد من سلامته، موجها الشكر لكل المشاركين في إنقاذ الطفل بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة السابق في محافظة المنوفية، وعدد من الأطباء والتمريض في مستشفى شبين الكوم التعليمي.