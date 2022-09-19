نجاح عملية استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل.. أحداث مهمة في محافظات مصر

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المهمة التي ارتبط أغلبها بالمستشفيات، حيث حدثت واقعتان مهمتان أولهما استخراج «جادون» دراجة من بطن مريض في المنوفية، فيما عنف وزير الصحة سيدة أنجبت 5 أطفال في أسيوط، فيما تواصل محافظة جنوب سيناء لإقامة قمة المناخ في شرم الشيخ.

البداية من مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، حيث تكمن فريق طبي من استخراج جادون عجلة من بطن طفل مصاب يبلغ من العمر 13 سنة، حيث عانى الطفل من جرح نافذ في الجدار الأيمن للبطن نتيجة دخول «جادون عجلة» كان يقودها في بطنه، وتم استكشاف البطن وإجراء جراحة عاجلة للطفل واستخراج «الجادون»، كما تم الاطمئنان على سلامة جميع أجزاء بطنه الداخلية ورتق التهتكات الموجودة في جدار البطن والجانب الأيمن من القولون.

وزير الصحة بعنف سيدة أنجبت 5 أطفال

من المنوفية إلى الوحدة الصحية بقرية نزلة باقور، التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، عنف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، سيدة أنجبت 5 أطفال، قائلًا «حرام عليكي، هتربيهم إزاي، وهترهقي نفسك وصحتك ووالدهم في المصاريف»، وذلك خلال ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة.

سفراء دول أمريكا اللاتينية في شرم الشيخ قبل قمة المناخ

وواصلت محافظة جنوب سيناء، استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المقرر عقده نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك، من مختلف أنحاء العالم، حيث قاربت المشروعات علي الانتهاء، ومن المقرر افتتاحها الأيام المقبلة قبل انطلاق القمة.

فيما التقى المحافظ عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية بمكتبه بشرم الشيخ، وجرى استعراض استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء، إذ تفقد الوفد مركز المؤتمرات الدولية، وعددا من الفنادق، والمقاصد السياحية بشرم الشيخ.