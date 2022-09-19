السجن المشدد 3 سنوات لسائق خطف فتاة تحت تهديد السلاح في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق شخصا بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بخطف فتاة والاعتداء عليها في مدينة بلبيس، وذلك في القضية رقم 12184 لسنة 2022 جنح مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1502 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت.

اختطاف فتاة والاعتداء عليها

ترجع تفاصيل القضية لشهر 6 الماضي، عندما تلقى مدير الأمن اللواء محمد صلاح، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة من فتاة تتهم فيه شابا، عمره 26 سنة، ويعمل سائقا، بخطفها والاعتداء عليها.

إشهار السلاح

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة البلاغ، وأكدت قيام المتهم بخطف الفتاة والتعدي عليها، حيث كان يقود سيارة كانت تستقلها الفتاة، وسلك طريقا آخر غير المعهود للمارة بغرض التعدي عليها، وصرخت الفتاة للاستغاثة بالمارة، فما كان من المتهم إلا إشهار السلاح في وجهها، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها ضده بالسجن المشدد 3 سنوات.