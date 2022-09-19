افتتاح مقر الحملة الميكانيكية بفاقوس في الشرقية بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز فاقوس، بتكلفه مالية 5 ملايين جنيه، والمُقامة على مساحه 2250 مترا، وتضم مبنى خدميا على مساحة 600 متر، مكون من مكاتب وورش إصلاح ومغسلة للسيارات ودورات مياه، ومحاط بسور طوله 71 مترا، وباقي المساحة مخصصة لاستيعاب 54 معدة نظافة.

رفع كفاءة معدات النظافة

وأكد «غراب»، أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مراكز ومدن المحافظة.

المتابعة اليومية

وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة، والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه من المقرر خلال شهر سبتمبر الجاري افتتاح 42 مشروعا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري)، بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.