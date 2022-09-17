أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة الشرقية.. اعرفها

تبدأ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بمشروع «سكن لكل المصريين 3» المطروحة بمحافظة الشرقية من 194 ألف جنيه، وتتكون الوحدة السكنية من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة كاملة التشطيب ويجرى طرحها عبر وزارة الإسكان.

ووفقا لكراسة الشروط، ستكون الوحدات للفئات محدودة ومتوسطة الدخل على أن يتم دفع 15 ألف جنيه جدية حجز و200 جنيه لكراسة الشروط.

طرق وأماكن حجز الوحدات السكنية

ويمكن التقديم على الوحدات السكنية عبر مكاتب البريد المميكنة بمحافظة الشرقية ومنها مكتب بريد الزقازيق بشارع الجلاء ومكتب بريد النحال بشارع النقراشي النحال ومكتب بريد مجمع مصالح الزقازيق بشارع المحافظة.

الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة

وقد تم تحديد الفئات المستحقة للوحدت السكنية بمدينة الشرقية بالشباب من عمر 21 حتى 50 عاما سواء متزوج أو غير متزوج ومن أبناء محافظة الشرقية خاصة ممن لهم عمل ثابت بالمحافظة، مع تقديم قسيمة الزواج للمتزوجين وبطاقة الرقم القومي ومفردات المرتب حيث لا يزيد الدخل السنوي عن 96 ألف جنيه للمتزوج كأسرة و72 ألف جنيه للغير متزوج، وكذلك إيصال تأمينات «كعب تأمينات» ويمكن إحضار إيصال التأمينات من مكتب تأمينات الشرقية بقسم ثان الزقازيق.