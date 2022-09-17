«مياه الشرقية» تطالب المواطنين بتحديث بيانات العدادات مسبوقة الدفع

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مستخدمي عدادات المياه مسبوقة الدفع، بضرورة تحديث بيانات العداد من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبوقة الدفع، لافتة إلى أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت في العداد قبل التوجه إلى مركز الشحن.

وأشارت الشركة إلى أن العداد مسبوق الدفع، يتيح عدة مزايا، أهمها «القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري، مشكلات تأخر أو عدم تسجيل القراءات، والتحكم في الاستهلاك ومتابعته، معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، قيمة المبلغ المتبقي من الشحن».

توعية داخلية للعاملين بأهم مبادئ العمل

وفي سياق منفصل، نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ندوة توعية داخلية للعاملين بفرع بلبيس بالاشتراك مع إدارات الفرع المختلفة للعاملين الجدد « فني/ عامل»، للتوعية بأهم مبادئ العمل، والتزامات الموظف نحو الشركة من ناحية ونحو الجمهور المستهدف من ناحية أخرى.

وأشارت الشركة، إلى أنه تم توعية العاملين خلال الندوة، بترشيد استهلاك المياه وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، وتعريفهم بأسعار شرائح المياه الجديدة.

تلقي جميع الأسئلة والاستفسارات والرد عليها

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حرص الشركة على التركيز على التوعية الداخلية للعاملين، باعتبارهم سفراء الشركة وممثليها لدى الجمهور الخارجي، ومن ثم صار لزامًا البدء بهم في كل أنشطة التوعية، لافتًا إلى أنه تم خلال الندوة تلقي جميع الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.