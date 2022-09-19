محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة التعليم بعد نقله إلى الشرقية

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تقديراً لمجهوداته في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بترقيته ونقله إلى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

حلول عاجلة لمشاكل المعلمين والطلاب

وأشاد محافظ المنيا، بالجهد المبذول خلال فترة عمل وكيل الوزارة، وجهده المستمر في وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب، خاصة في ظل ظروف صعبة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد، معرباً عن شكره وتقديره على ما قدمه من عمل مخلص، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في عمله القادم.

توزيع المعلمين بالمدارس التي بها عجز

وزار «الرشيدي»، قبل قرار نقله الإدارة التعليمية في ملوي، لبحث آخر المستجدات الخاصة بسير منظومة العمل، وضرورة تقديم كل سبل الدعم للجميع بمدارس الإدارة ودون أي تقصير، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، وتذليل كافة العقبات، وتحقيق أعلى كفاءة ودقة فى الأداء، مؤكدا علي ضرورة الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات المقدمة، لرفع كفاءة العمل مشيرا بأن قطاع التعليم يسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وشدد وكيل وزارة التعليم على أهمية توزيع المعلمين بالمدارس التى بها عجز، ووفقا للاحتياجات، والمتابعة الدورية للمدارس وتذليل المعوقات التى تؤثر على سير العمل، التأكيد على انتهاء أعمال الصيانة البسيطة والمتوسطة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتفعيل الرقابة المستمرة والمتابعة وتطبيق القرارات الوزاري ، والانتهاء من نشرات النقل والندب، والانتهاء من توزيع جميع المعلمين على المدارس فى مختلف التخصصات لضمان سد العجز.