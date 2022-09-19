عناوين مكاتب تأهيل ذوي الهمم بمحافظة الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على تأهيل ودعم ذوي الإعاقة وأسرهم، وتنمية مهاراتهم، لافتة إلى وجود 757 هيئة تأهيلية لذوي الهمم، وتشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، و72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، لافتة إلى أن هناك 225 مكتب تأهيلي، و25 مركز تأهيلي متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزا لغويا.

خدمات مكاتب التأهيل لذوي الهمم

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمى لها، أن مكاتب التأهيل تعمل على تدريب ذوى الإعاقة مهنيًا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل، بخلاف حصولهم على على شهادات تأهيل وبطاقات إثبات شخصية وصرف أجهزة تعويضية.

عناوين مكاتب التأهيل بمحافظة الجيزة

وأوضحت «التضامن» أن مكاتب التأهيل منتشرة في العديد من المحافظات، وموجودة في محافظة الجيزة في المناطق التالية:

- مكتب تأهيل الجيزة 23 بشارع محمد نصار، الجيزة.

- مكتب تأهيل شمال الجيزة، بلوك 19 أمام مدينة العمال، إمبابة.

- مكتب تأهيل البدرشين، خلف مجلس مدينة البدرشين.

- مكتب تأهيل الصف، مساكن عمر بن الخطاب بالصف.

- مكتب تأهيل بهرمس، بمنطقة الجلاتمة بهرمس.

- مكتب تأهيل مدينة 28 أكتوبر، مجاورة 6 و8 أمام وادي الملوك الحي السادس.

- مكتب تأهيل العياط، ش شكري القوتلي العياط.

- مكتب تأهيل أوسيم، الزبدية منزل محمد أبو العرب أوسيم.

- مكتب تأهيل بولاق، 31 الدكرور شارع عبد الظاهر الكيلاني من شارع الكوثر فيصل.

- مكتب تأهيل الأخصاص، بالأخصاص.

المستندات المطلوبة للالتحاق بمكاتب التأهيل

ولفتت «التضامن»، إلى أنه على المستفيد التوجه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي أو الجمعيات المركزية، وتقديم المستندات المطلوبة للالتحاق بمكاتب التأهيل، كالتالي:

- 3 صور شخصية.

- تقرير كشف طبي.

- نموذج تقديم طلب تأهيل.

- شهادة الميلاد.

- بحث إجتماعي .

- اختبار نفسي.

- صورة إثبات الشخصية إن وجدت.