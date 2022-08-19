برنامج تدريبي لتطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة في القليوبية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والأكاديمية المهنية للمعلمين، وإدارة التدريب بالمديرية بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة.

أقيم التدريب تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإشراف حسين مصطفي مدير عام إدارة بنها التعليمية، والدكتورة هناء جودة وكيل الإدارة، وحضور الدكتورة منى زهران مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة القليوبية، والدكتور علاء صبره عضو المجلس التنفيذي بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومدير التدريب.

وقام بتنظيم التدريب الدكتورة ولاء مصطفي مدير إدارة التدريب بالمديرية وإشراف إدارة التدريب بالإدارة التعليمية ببنها وأحمد زكي مدير الشئون التنفيذية بالإدارة.

بروتوكول دعم ذوي الهمم بين التعليم والاتصالات

ويأتي التدريب في إطار الاستعداد لبدء تدريبات فئة الموجهين المستهدفة طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة وذلك بناء على موافقة نائب الوزير لشئون المعلمين.

تدريب 1500 موجه

ويهدف التدريب إلى تدريب عدد 1500 موجه موزعين على المديريات التعليمية في القاعات المخصصة للتدريب داخل كل مديرية تعليمية طبقا للإدارات والإعداد والمعدلات الواردة من كل إدارة للإدارة المركزية للتربية الخاصة بديوان الوزارة.

إعادة تدوير مخلفات البيئة

في سياق آخر نظمت مدرسة النور للمكفوفين ببنها ورشة عمل لطلاب المدرسة من الطلاب المكفوفين ذوي الهمم حول طرق إعادة تدوير مستهلكات البيئة للاستفادة منها مرة أخرى لتصبح صديقة للبيئة.

أقيمت الورشة برعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وحسين مصطفى مدير عام إدارة بنها التعليمية وتحت إشراف احمد ذكى مدير الشئون التنفيذية بإدارة بنها التعليمية، وذلك من ضمن فعاليات النشاط الصيفي الذي تشرف عليه الموجه العام لمادة الاقتصاد المنزلي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وابتسام توفيق موجه اول المادة وسحر عبد البديع موجه المادة وهانم موسى محمد معلمة مادة الاقتصاد المنزلي.

قام الطلاب بإعادة تدوير علب الكنز الفارغة لتصبح علبة هدايا، وحامل الشموع فانوس رمضان، وتدوير الزجاجات البلاستيكية الفارغة لصنع كأس يوضع فيه الأقلام والورد وغيرها ومن علب الشامبو الفارغة صنع منها «حامل للشاحن والموبايل».

ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع

ووجه حسين مصطفى الشكر للطالبات المشاركات من ذوى الهمم وأكد أنهن جزءا حقيقيا من كيان المجتمع المصري ويستطعن تحقيق المعجزات، كما وجه الشكر للمشرفين على تنفيذ ورشة العمل من توجيه المادة ومن معلمات ومعلمة المدرسة وإدارتها.