«معلومات الوزراء» يستعرض خطط الاستثمار الأخضر ببرنامج «نُوَفِّي».. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن عرضًا لأهم محاور برنامج «نُوَفِّي»، كخطة مصرية طموحة تستهدف زيادة الاستثمارات في مشروعات المناخ.

إشادات دولية بمشروعات «نوفي»

وتطرق الفيديو، إلى الإشادات الدولية بمشروعات برنامج «نُوَفّي» والتي شهدتها فعاليات النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في سبتمبر الجاري.

الفرص الاستثمارية في البرنامج

واستعرض الفيديو، الفرص الاستثمارية التي يتضمنها البرنامج، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، والتي تستعد مصر لطرحها في قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

وذكر الفيديو، أن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال مشروعات برنامج «نُوَفّي»، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.