وزيرة البيئة: تقليل الانبعاثات الكربونية يحتاج 390 مليار دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات الحرارية، ويجب أن يكون هناك التزام من الدول المتقدمة بالتمويل، ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات، موضحة أن من الضروري إتاحة الـ100 مليار دولار، من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إذ أن كمية الانبعاثات التي تنتجها الدول النامية، لا تقارن بما تنتجه الدول المتقدمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه كلًا من الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، على «TeN».

مصر كانت حريصة على يوم التمويل

أضافت «فؤاد»، أن مصر في إطار الاستعداد لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، تسير فى مسارين، الأول إتاحة الـ100 مليار دولار، وهناك دول زادت من أموال التمويل، كما تعمل على إتاحة التمويل للدول النامية، مؤكدة أن هناك مفاوضات رسمية وبرنامج رئاسي، ومصر كانت حريصة على أن يكون أول يوم هو يوم التمويل، وكيفية التأكد من حصول الدول النامية على التمويل ومعيار التكيف، فمصر تعمل على وضع محاور للتمكن، مما هو متاح للحصول عليه والضغط لوصول التمويل إلى 100 مليار دولار، والعمل على خفض الانبعاثات، منوهة بأن تقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف، يحتاجان إلى 390 مليار دولار.

التصدي لقضية التغيرات المناخية غير مرتبط بالبيئة فقط

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التصدي لقضية التغيرات المناخية غير مرتبط بالبيئة فقط ولكنها قضية حياة أو موت، حيث نتصدى لقضية الإبقاء على الاحتياجات الأساسية للبشر على كوكب الأرض واحتياجات الإنسان في سبل عيش مستدام، كما أن الدولة المصرية نفذت 30 مشروعا قوميا، منذ بداية 2021، للتصدي للتغيرات المناخية من أجل تحسين نوعية حياة المواطن، فأصبح لدينا خطط لمواجهة التغيرات المناخية في كافة المجالات كالنقل والكهرباء والبترول والزراعة.