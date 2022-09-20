«حياة كريمة»: 1.65 مليار جنيه لإنجاز مشروعات الصرف الصحي في الأقصر

في خطوة مهمة نحو تسريع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للنهوض بالريف «حياة كريمة»، أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخصيص مليار و650 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي يخدم أسنا وأرمنت، لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ بمركز أسنا، لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة.

750 مليون جنيه لإنجاز مشروع الصرف في قرى شرق إسنا

وكان المحافظ تفقد محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ لخدمة قرى شرق أسنا، وتنفيذ مشروع الصرف بقرى الشرق بتكلفة إجمالية تتجاوز 750 مليون جنيه، حيث استمع لشرح من المهندس حسام الأنصاري، مدير أعمال مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز أسنا.

إنجاز 85% من محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية لخدمة 300 ألف مواطن

وأكد الأنصاري، أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 ألف متر مكعب في اليوم، وتنفذها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، إذ وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 85 %.

وأشار إلى أن المحطة تخدم أكثر من 300 ألف مواطن من سكان 7 قرى بإسنا، هي: الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادي، بالإضافة إلى «الدير» أكبر قرى المركز.

ولفت إلى أن المحطة بدأ العمل بها في أغسطس من العام الماضي، ومن المقرر إنهائها خلال 18 شهر، حيث يتم تنفيذها على المرحلتين، الأولى تشمل أعمال إنشاء المدخل والمصافي وأحواض التهوية وأحواض التجفيف على خط سيب بطول 9 كيلو متر إلى مصرف زرنيخ، وتم توريد مواسير خط السيب وجار العمل بها.

وتابع: كما يشمل العمل بالمرحلة الأولى على مد الشبكات التي تم الانتهاء منها بنسبة 80 % إلى 95 % في السبعة قرى، إذ تم تسليم الشبكات لشركة المياه وعمل الوصلات المنزلية لخدمة المواطنين تمهيدا لدخول الغاز فور إنهاء أعمال الوصلات.

900 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى غرب إسنا

واطلع المحافظ على نسب العمل بمشروع الصرف الصحي لقرى جنوب غرب أسنا ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل قرى «وابورات المطاعنة والنجوع بحري والنجوع قبلي وتوماس واحد وتوماس2 وتوماس الوسطى والقرايا والنمسا والمساوية والعضايمة وجزيرة راجح الدقيرة والسريب وكومير وترعة ناصر»، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لهذه القرى بتكلفة تتجاوز 900 مليون جنيه لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة من سكان هذه القرى.

ومن جانبها، قالت المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بهذه القرى تتراوح من 50 إلى 90 %، حيث يتم إنشاء 15 محطة رفع في قرى «الترعة وكومير وجزيرة راجح والدقيرة والسريب والعضايمة والقرايا وتوماس 1 وتوماس 2، وتوماس الوسطى والنجوع قبلي والنجوع بحري ووابورات المطاعنة»، موضحة أن نسب إنجاز العمل بمحطات الرفع يتراوح من 60 إلى 80 %.

إنهاء ربط محطات الصرف بـ«معالجة أسنا» بالطريق الصحراوي 30 ديسمبر

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أعمال شبكات بأطوال 200 كيلومتر من إجمالي أطوال تقارب الـ300 كيلو متر بنسبة إنجاز 70 %، أما خطوط الطرد فبلغت نسب تنفيذها من 50 إلى 75 % بأطوال تتجاوز 150 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 مليمتر إلى 710 مليمتر، للربط بين المحطات والقرى للوصول إلى محطة معالجة أسنا القائمة وموقعها غرب الطريق الصحراوي، لافتة إلى أن أنه من المتوقع إنهاء العمل بالمشروع بالكامل في 30 ديسمبر المقبل.

كما تفقد المحافظ، محطة الكلابية الرئيسية، حيث استمع إلى شرح من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر عن المحطة التي بدأ العمل بها في يونيو 2021، ومن المتوقع إنهائها في نوفمبر المقبل لخدمة نحو 15 ألف نسمة من سكان قرية الكلابية بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه.

وقالت حماد، إنه تم إنجاز أعمال شبكات الانحدار للمحطة بطوال 14 كيلو متر بنسبة 95 %، والانتهاء من 3.5 كيلومتر من خطوط الطرد بنسبة 90 %، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمحطة بلغت 85 %.

رافق المحافظ بقرى حياة كريمة في جولته اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى، مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمقدم ثروت خلف الله، بإدارة مرور الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.