شبكة تليفزيون الحياة تطلق خدمة «الحياة الآن» عن جهود مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت شبكة تليفزيون الحياة خدمة «الحياة الآن» على الهواء مباشرة، لتعريف المشاهدين بالجهود التي يبذلها العامل المصري في بناء جمهوريته الجديدة.

فواصل معلوماتية على طريقة فيديو جراف

تأتي الخدمة في شكل فواصل معلوماتية على طريقة فيديو جراف، تُظهر استمرار العمل بالليل والنهار على الهواء مباشرة، إذ تجوب كاميرا «الحياة» جميع مواقع البناء والمشروعات في الدلتا والصعيد، وفي القرى والمدن والنجوع والمشروعات القومية و«حياة كريمة».

المشروعات التي تناولتها الخدمة على شاشة «الحياة»

ومن أبرز المشروعات التي تناولتها الخدمة على شاشة «الحياة» استمرار العمل بمشروع «سكن لكل المصريين» بالسويس الجديدة، ومشروع خزان تكديس مياه المنطقة الصناعية بعتاقة شمال خليج السويس، ومنظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعية التي تنفذها الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.