«حياة كريمة» في أرقام.. 24 مليار جنيه تكلفة مشروعات الكهرباء (فيديو)

غيرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غيرت حياة أكثر من 55% من سكان القرى المصرية والمناطق الحدودية البعيدة، وتعد المشروع التنموي الأكبر في العالم بتصنيف الأمم المتحدة، وهو أكبر مشروع شهدته مصر على مر التاريخ.

ورصد تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، أبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية كالتالي:

1- 2013 تسجيل ارتفاع نسبة الفقراء إلى 26.3% داخل قرى الريف المصري.

2- عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

3- في عام 2021 تمّ تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11%.

61 مجمعًا خدميًا

4- بلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير 1477 قرية نحو 30 ألف مشروع.

5- عام 2022 تمّ الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات.

6- نفذت مبادرة حياة كريمة نحو 61 مجمعًا خدميًا وجار تنفيذ 115 مجمعًا لخدمة المواطنين.

أكبر مبادرة تنموية في العالم

7- 24 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات الكهرباء التي تمّ تنفيذها في المبادرة حتى الآن.

8- المبادرة تستهدف تطوير 4 آلاف و600 قرية التي تضم مليون نسمة بحلول عام 202.