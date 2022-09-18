الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعا في قطاع الصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

مشروعات خدمية وتنموية في الشرقية

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 487 مشروعا خدميا وتنمويا من إجمالي 894 مشروعا، وجار تنفيذ 212 مشروعا ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وصحية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وتابع «غراب» أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية كالآتي:

- الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 180 مشروعا بنسبة 89%.

- الانتهاء من تنفيذ 99 مشروعا بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة 99%.

- الانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 17 ترعة بقطاع الري من إجمالي 35 مشروعا بنسبة 75%.

- الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 15 كوبري بقطاع الطرق والكباري بنسبة 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 92 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروعات بنسبة 97%.

- الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بنسبة 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة 87%.

- الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 2 نقطة شرطة من إجمالي 4 نقاط بنسبة 82%.

- الانتهاء من تنفيذ 8 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة 93%.

- الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروعا بنسبة 42%.

- الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة 51%.

- الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 21 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 57%.

- يجري تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة بلغت 50%.

- جاري الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات إطفاء بنسبة بلغت 55%.

- جاري تنفيذ أعمال إنشاء موقف عمومي بنسبة بلغت 90%.

- جاري تنفيذ 7 مجمعات سكنية بنسبة بلغت 66%.

- جاري تنفيذ 91 مشروعا بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة بلغت 21%.

- جاري تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروعا بنسبة تنفيذ 6%.

الانتهاء من تنفيذ 487 مشروعا

وأكد محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 487 مشروعا، وجار تنفيذ 212 من إجمالي 894 مشروعا بنسبة تنفيذ إجمالية 69%، لافتا إلى أنه تم إضافة عددا من المشروعات الجديدة كالآتي:

- مشروع تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 59 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية.

- مشروع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 82 مشروعا خدميا.

- إضافة عدد 41 مشروعا بقطاع الطرق لتثبيت تربة الطرق الداخلية، وذلك لتحسين جوده حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات.