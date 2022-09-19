القوى العاملة: ربط إلكتروني بين مصر والكويت للقضاء على عقود العمل الوهمية

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، ورئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48، اليوم، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث «حكومات، أصحاب أعمال، عمال»، من 21 دولة عربية.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت

وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم، كما ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

البدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني

ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة لإنجازه، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.

ومن جانبه أكد «العازمي»، أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.