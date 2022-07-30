دورات تدريبية لمسئولي مراكز المعلومات على النظم الجديدة وتفعيل الربط الإلكتروني 

شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أهمية قيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف عقد مؤتمرات السلامة والصحة المهنية في المحافظات حول التلوث المناخي والحفاظ على البيئة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري كدور أصيل لأحد أهم أجهزة وزارة القوى العاملة لخدمة المجتمع، وذلك في إطار استضافة الدولة المصرية للقمة العالمية لمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، كاشفا أنه يعتبر من أهم المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث حول العالم، بما يؤكد مكانة مصر الرائدة في هذا المجال عالميا؛ الأمر الذي يدعونا جميعا إلى تكثيف العمل في هذا المجال.

وأكد الوزير، ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمسئولي مراكز المعلومات بالمديريات على النظم الجديدة المستحدثة التي تم اعتمادها وتطبيقها داخل الديوان العام للوزارة، وتفعيل الربط الإلكتروني بين المديريات والوزارة وفقا لتلك البرامج وتشغيلها لتسهيل أداء العمل في ظل منظومة عمل رقمية مؤمنة بالكامل في جميع أعمالها.

استحداث آليات جديدة في منظومة العمل داخل الإدارات

جاء ذلك خلال استئناف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث عقد اجتماعا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة مع قيادات مديرية القوى العاملة بمطروح؛ لبحث عدد من الملفات المهمة في مقدمتها التحول الرقمي، واستحداث آليات جديدة في منظومة العمل داخل الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تواجه المكاتب في أداء أعمالها.

ووجّه الوزير مدير المديرية ومديري الإدارات، أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة في سهولة ويسر، مع تقديس العمل ورفع قيمته كعنصر أساسي من عناصر الحياة اليومية للعاملين.

وشدد الوزير على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي في أعمال المديرية وإداراتها وفقاً لرؤية وخطة الوزارة في هذا الشأن، على البرامج الإلكترونية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد سعفان، أهمية بذل المزيد من الجهود والإخلاص في أداء الأعمال؛ لأنه السبيل للحصول على نتائج ملموسة داخل المجتمع بالخدمات التي تقدمها المديرية والإدارات والمكاتب التابعة لها من جهود في مجال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والاتصال النقابي لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة لها دور ملموس داخل المجتمع المصري بأعمالها في العديد من الملفات؛ ومنها التشغيل وتوفير فرص العمل، والتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات، والقرى والنجوع؛ بما يعود بالمردود الإيجابي على نظرة المجتمع للوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها.

ونوه بأن الوزارة أصدرت قرارا فيما يخص اختصاصات الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومسئوليتها عن كل إدارة مناظرة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ما يسهم في متابعة سير العمل بشكل مركزي وإصدار القرارات لتسهيل الأعمال.

توفير التدريب اللازم لمفتشي السلامة والصحة المهنية

كما وجّه سعفان بضرورة استكمال توفير التدريب اللازم لمفتشي السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بديوان عام الوزارة على آليات العمل المستحدثة وقوائم التفتيش الجديدة، واستخدام منظومة الحوسبة الجديدة وآلياتها لضمان أعلى مستوى آداء ممكن من جميع المفتشين في جميع مجالات العمل، وكذلك تسهيل بناء قواعد البيانات المتكاملة عن المنشآت ومنع المخالفات.

وأشار الوزير إلى ضرورة حصر احتياجات المديريات من البنية الإلكترونية في المقام الأول، وكذلك الأجهزة والمعدات والمباني التي تحتاج للتطوير والتحديث والإنشاء، فضلا عن مخصصات كل مديرية وفق الموازنة والخطة الموضوعة.

ولفت إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار والأعمال على العاملين داخل المديرية ومكاتبها، مع وضع معايير موضوعية نزيهة لتقييم أداء الموظفين، مع مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم من قبل مديريهم، تحت إشراف مديري المديريات بصفة دورية.