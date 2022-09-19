«التضامن»: تخريج 100 متعافٍ من المخدرات.. وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حفل تكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وخلال الحفل تم تكريم 100 متعافٍ جديد من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

استمرار توفير كافة الخدمات للمتعافين من الإدمان

ووجهت التضامن الاجتماعي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير كافة الخدمات للمتعافين من الإدمان التي تساعدهم على إعادة الدمج المجتمعي، مشيرة إلى أنه عقب انتهاء البرنامج العلاجي يتم إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة، والعمل عَلى التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل.

توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين

وأوضحت التضامن، توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة«بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، لافتة إلى أن مركز العزيمة بمحافظة البحر الأحمر قدم الخدمات العلاجية لما يقرب من 4500 ألف مريض إدمان «جديد ومتابعة» عَلى مدار عامين من أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

تنفيذ برنامج تعافى بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ برنامج «تعافي»، بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان، ويعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم عن طريق «الثقافة العلاجية، التغيير، والمهارات اللازمة للتعافي والحياة السوية بدون مخدرات».

وأشار عمرو عثمان، إلى توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة، ومنع الانتكاسة إعادة التأهيل المهني والاجتماعي، وإعادة الدمج المجتمعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.