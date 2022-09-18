ضبط 280 طربة حشيش في حملات أمنية على تجار المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة،حيث شنّت حملات أمنية على عدد من المديريات خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط كميات من المواد المخدرة.

مديرية أمن القاهرة

وفي مديرية أمن القاهرة، جرى ضبط «3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة»، حال استقلالهم توك توك بدائرة القسم، وبحوزتهم «كمية من مخدري الحشيش، البودر، عدد من الأقراص المخدرة، سلاح أبيض، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة».

مديرية أمن الجيزة

أما في مديرية أمن الجيزة، فجرى ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج» حال وجوده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته «عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

مديرية أمن الغربية

ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية» حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول» .

مديرية أمن الشرقية

ضبط «3 أشخاص، لعدد إثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم «عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالي – عدد 3 هواتف محمول».

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط «عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك» حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما «عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالي– 2 هاتف محمول»، وضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل» حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول» .

ضبط «عاطلين – سيدة، لهم معلومات جنائية» حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول- ميزان حساس»، وضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية» حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.. وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫250 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول» .

مديرية أمن مطروح

وفي مطروح جرى ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح» حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش- مبلغ مالي – هاتف محمول..

مديرية أمن البحيرة

ضبط «عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ» حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة، وبحوزتهما «50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول»، كما جرى ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور» حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن السويس

ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين» حال وجوده بمحيط مسكنه.. وبحوزته «12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول»، وضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل»، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول»، وضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين»، حال وجوده بمنطقة سكنه، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن المنيا

ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا» حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته «30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول».

مديرية أمن بنى سويف

ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن» حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين- سلاح أبيض - مبلغ مالي– هاتف محمول».

مديرية أمن قنا

ضبط «عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص» حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما «كمية من مخدري الحشيش، الآيس - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

مديرية أمن البحرالأحمر

ضبط «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة» حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته «24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول».

منطقة السحر والجمال

ضبط «أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية» حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته «كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالي– هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.