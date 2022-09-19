جوافة عرب الشراقوة في القليوبية.. «ماركة مسجلة» والكيلو بـ4 جنيهات

في قرية عرب الشراقوة التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية تنتشر مزارع الجوافة على مساحات كبيرة في المنطقة التي تعد من أهم مراكز إنتاج هذا المحصول الذي يشهد حاليا موسم حصاده، وسط فرحة الفلاحين والمزارعين في الحقول بوفرة الإنتاج الذي يتسابق على جمعه والعمل فيه الكبار والصغار، حيث يبدأ الحصاد من ساعات الفجر الأولى لجمع الثمار.

«الوطن» أجرت جولة في إحدى مزارع القليوبية المتخصصة في زراعة الجوافة بقرية عرب الشراقوة بمركز شبين القناطر، وشاركت الأهالي فرحة حصاد محصول الجوافة التي يتم جمعها في أقفاص، وسط فرحة المزارعين الذين أكدوا أنه بالرغم من العوامل المناخية التي أثرت على المحصول إلا أن الإنتاج مثمر ومرضٍ للجميع، وسعر الكيلو يتراوح من 4 إلى 6 جنيهات في المزرعة، ولكنه يصل في الأسواق إلى 10 أو 12 جنيها بسبب تكلفة النقل.

جوافة عرب الشراقوة «ماركة مسجلة»

سلامة عيد محمد نصار، صاحب مزرعة جوافة بقرية عرب الشراقوة، قال إن الجوافة لها فوائد صحية كثيرة، مشيرا إلى أنه في وقت جائحة كورونا أكد الأطباء أنها لها فاعلية في مواجهة آثار المرض، لأنها غنية بفيتامين سي وتقوي المناعة، وعليها إقبال كبير من عشاقها، مشيرا إلى أن العامل الواحد في محصول الجوافة يتقاضى 150 جنيها يوميا أثناء فترة عمله من الفجر وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

فيما قال سيد عيد نصار، مزارع، لـ«الوطن»، إنه وأشقاءه ورثوا مزرعة الجوافة عن أسرتهم والتي تعمل في زراعة هذه الفاكهة منذ سنوات طويلة، خاصة في قرية عرب الشراقوة، والتي تعد من أهم مراكز زراعة هذا المحصول، موضحا أن «جوافة القرية ماركة مسجلة» ومشهورة ويقبل عليها الكثيرون، ويتراوح سعر الكيلو منها بين 4 و6 جنيهات بحسب حجم الثمرة.

زراعة الجوافة مرتين في العام

صلاح عيد نصار، أحد مزارعي عرب الشراقوة، أكد أن التقلبات الجوية في المناخ خلال العام الماضي، تسببت في تأخر ظهور المحصول ونضج الثمار، وهو ما يفسر قلة الجوافة في الأسواق، «ولكن المحصول الحمد لله مبشر، ولن يكون هناك خسائر هذا العام»، مشيرا إلى أن مزارع الجوافة في عرب الشراقوة تقوم بتنفيذ فكرة خاصة بها تعمل على طرح المحصول مرتين في العام، وهو ما يعوض الخسائر، مشيرا إلى أنه في المرة الأولى يتم زراعة الأرض في الفترة بين شهر مايو وحتى سبتمبر، وهو الموعد الأساسي لظهور الجوافة الصيفي، والمرة الثانية تكون بين شهر فبراير وحتى شهر مايو.

الجوافة الشتوي لها مذاق خاص

فيما أضاف ممدوح عيد نصار أن الجوافة الشتوي لها مذاق مختلف وزبون خاص، وتشهد إقبالا أكثر من الجوافة الصيفي، مشيرا إلى أنه وأشقاءه ورثوا مزارع الجوافة والخبرة الكبيرة من أجدادهم، وحينها كانت تباع بـ10 قروش للكيلو، وحاليا الأمر اختلف، وأصبح المحصول يباع في أسواق متعددة منها «العبور» و«6 أكتوبر».