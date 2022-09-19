انطلاق منتدى تمكين المرأة الأفريقية في مصر.. الأسبوع المقبل

تستضيف مصر «منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال»، في نسخته الثامنة التي ستنطلق على مدار يومي 26 و27 سبتمبر الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبمشاركة 60 من قادة الفكر وخبراء الصناعة من أفريقيا وجميع أنحاء العالم في مختلف الأعمال التجارية، وجميع قطاعات التنمية، والحكومات في المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار.

النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين

وتُقام نسخة عام 2022 من المؤتمر بعنوان «النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين»، وتهدف إلى تعزيز وتسريع نمو مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في أفريقيا.

وتعقد منظمة «منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال» مؤتمرها وحفل الجوائز السنوي لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين.

ريادة الأعمال والقيادة والابتكار أهم محاور المنتدى

ويمنح المؤتمر مجتمع رواد الأعمال في أفريقيا فرصة لإجراء المناقشات في مجالات: «ريادة الأعمال، والقيادة، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة، والتجارة بين الدول الإفريقية، والتمويل، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والأمن الغذائي».

وتتضمن قائمة المتحدثين رفيعي المستوى من المشاركين في المؤتمر، الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمنظمة «الطاقة المستدامة للجميع»، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، داميلولا أوجونبيي، والمنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور شريف الجبلي، ووزيرة الاستثمار والتجارة والصناعة السابقة في بوتسوانا، بوجولو كينويندو، والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا والرئيسة المشاركة للتحالف الأفريقي لتوزيع اللقاحات، الدكتورة أيواد ألاكيجا.

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين أيضًا، مديرة ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ في مؤسسة «بيل ومليندا جيتس» جاكي جونز، والمديرة الإقليمية لقسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، دينا صالح، ومؤسس والرئيس التنفيذي لبنك «سباركل الرقمي النيجيري» أوزوما دوزي، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، ورائدة المهارات الرقمية في شركة «أمازون ويب سيرفيسز» السيدة «إيزابيلا ميليوسكا».

والرئيس التنفيذي لدار نهضة مصر للنشر ومؤسسة EdVentures داليا إبراهيم، ورئيسـة مجلس الأعمال الإفريقي الدكتورة أماني عصفور، والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة في لاغوس شينيري ألمونا، ومديرة برنامج "العمل المالي الإيجابي للمرأة في أفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية مريم استير داسانو.