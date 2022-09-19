اتحاد عمال مصر يرسل برقية دعم وتأييد للرئيس السيسي

قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مستهل كلمته أمام الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، نتشرف أن نرسل برقية دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يقوم به من إجراءات.

تقديم كافة سبل الدعم

وأشار إلى أن عمال مصر سيظلون جنودا مخلصين لوطنهم في كل وقت، قائلا: «نجتمع اليوم في أرض الكنانة مصر الغالية بدعوة من منظمة العمل العربية، ولا نألوا جهدا في تقديم كافة سبل الدعم، والتسهيلات لمجتمع العمل والعمال المصري، والذي يقود نهضة تنموية شاملة، وغير مسبوقة وكان لها أثرا واضحا في زيادة فرص التشغيل، ونمو الاقتصاد المصري وصموده أمام ما يحدث من أزمات عالمية، وعلى رأسها جائحة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، فضلا عن أزمة التغير المناخي والذي سيعقد لها حدث عالمي كبير في مصر بشرم الشيخ بحضور ما يقرب من 30 ألف مشترك من 166 دولة».

وأعرب رئيس الاتحاد في بداية كلمته عن خالص تمنياته للمشاركين التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تسهم، في تحقيق الأهداف المرجوة منه لصالح العمل والعمال في الوطن العربي.

الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي

وقال إن الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي تناقش قضية الاقتصاد الرقمي والتشغيل، وهي أحد أهم قضايا العمل والعمال في الوقت الحاضر، إذ يعتمد الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا الحديثة التي يمكنها مضاعفة القدرة البشرية للإنتاج، ما يساهم بشكل فعال في دفع عملية النمو والتنمية، إذ يتبوأ الاقتصاد الرقمي الصدارة عند مناقشة السياسة العامة للعديد من الدول، في حين تعد الخطط الرقمية الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته أكد رئيس الاتحاد تضامن عمال وشعب مصر مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وأشار جبران إلى أن مصر تسعى منذ فترة في تسريع استراتيجية التحول الرقمي في مؤسسات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من خلال تبني تقنيات وابتكارات متطورة لرقمنة الأعمال وإدارتها بجودة كبيرة وكفاءة عالية، إذ باتت مصر اليوم نموذجا للدولة الرقمية المتطورة بما يحقق أهداف ورؤية مصر 2030 وبناء استراتيجية شاملة، وإلى بناء مجتمع رقمي ودعم الاقتصاد الرقمي الذي يركز على الإبداع والمهارات.

وأكد رئيس الاتحاد أن قضية الاقتصاد الرقمي تعتبر على رأس الاستراتيجيات الوطنية والاهتمامات العالمية خلال السنوات المقبلة، نظرا لما تمثله هذه القضية من أهمية كبيرة لدولنا العربية التي تسعى لأن تنال مكانتها بين الدول المتقدمة.

مطالبات بتعزيز استخدام الرقمنة

وطالب رئيس الاتحاد بتعزيز وتطوير استخدام الرقمنة والربط الإلكتروني بين الدول العربية جميعها وربط أسواق العمل العربية ببعضها، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعامل العربي أسوة بما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي التي تمنح تسهيلات كبيرة وحرية في التنقل لعمال 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوروبي.