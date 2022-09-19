برلماني: مجهود لجنة العفو الرئاسي يكتب بحروف من ذهب في التاريخ

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، إن مجهود لجنة العفو الرئاسي يكتب بحروف من ذهب في التاريخ، لأنهم عاكفون على دمج المفرج عنهم داخل الحياة الاجتماعية من جديد سواء بتوفير فرص عمل أو إعادة البعض لوظائف معينة كما أعلنت لجنة العفو في بيانها.

دمج المفرج عنهم يزيد ثقتهم في الدولة

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن اهتمام مصر بإدخال المفرج عنهم في خضم الحياة الاجتماعية يزيد ثقتهم في الدولة وأنفسهم بشكل إيجابي، ويعكس الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة بناء على تكليف الرئيس السيسي.

أوضح المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، أن لجنة العفو الرئاسي وما تفعله تقدم راحة كبيرة للمعارضين المشاركين في الحوار الوطني ويعمل على مد جذور الثقة، ما ينعكس بالإيجاب على مخرجات الحوار بكل تأكيد، وهذا ما نتطلع إليه جميعا.

تلقي عدد من الطلبات لمواقف المفرج عنهم

وكانت أعلنت لجنة العفو الرئاسي في بيانها، أنها باشرت العمل على ملف دمج المفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو الرئيس السيسي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض إلى أعمالهم أو توفير فرص عمل لهم.

وأكدت لجنة العفو الرئاسي، أنها وحدها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذه الأمر، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.