أمين «تحالف الأحزاب»: نثمن قرارات العفو الرئاسي ونشجع دمج المفرج عنهم

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، إنَّ خروج أي فرد من محبسه الاحتياطي وعودته إلى أهله، يُشعر جميع الأفراد المهتمين بالشأن العام بسعادة حقيقة، مضيفًا «نناشد زيادة قرارات العفو الرئاسي في الإطار الرسمي الذي يفيد الوطن ولا يضر به، وقرارات العفو الأخيرة تؤكّد عمل اللجنة لصالح المجتمع بشكل عام».

إعادة الدمج يعكس دور اللجنة الريادي

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ دمج المفرج عنهم في الحياة الاجتماعية وإعادة إدخالهم في الوظائف أو الجامعات إذا كانوا طلابًا، يعكس الدور الريادي الذي تقوم به اللجنة وفقًا لتكليف الرئيس السيسي، فمشاركة المفرج عنهم في الحياة الاجتماعية وجعلهم عنصر فعّال في المجتمع سيضيف للوطن بكل تأكّيد، وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية ولجنة العفو الرئاسي.

وأوضح أنَّ تلك القرارات تزيد من ثقل وثقة الحوار الوطني، وذات نتائج حميدة على المجتمع والمواطن، فهي تجعل المواطن يشعر بالأمان والثقة في الحوار الوطني ومدى جدية الدولة في الخطوات التي تتخذها.

البدء بتوفير فرص عمل للمفرج عنهم

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي اليوم في بيان لها، أنَّها باشرت العمل على ملف دمج المفرج عنهم، وتلقيها عددًا من الطلبات لمواقف المفرج عنهم، سواء بقرار من رئيس الجمهورية، أو من النيابة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ اللجنة عدد من الإجراءات بعودة البعض إلى عملهم أو توفير فرص عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.