فريد زهران عن قرارات العفو الرئاسي: أولى خطوات إنجاح الحوار الوطني

رحب فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرارات لجنة العفو الرئاسي بشأن إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع، مشددًا على ضرورة التوسع في قوائم المفرج عنهم بالتزامن مع البداية الفعلية للحوار الوطني.

إعادة دمج المفرج عنهم انفراجة في الوضع السياسي

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ اللجنة نجحت في تحقيق بعض مهامها على أرض الواقع منذ إعادة تفعيلها، مؤكّدًا أنَّ إعادة دمج المفرج عنهم تحقق انفراجة في الوضع السياسي.

فتح المجال العام يساعد على إنجاح الحوار الوطني

وأشار «زهران» إلى أنَّ أي خطوة إيجابية في اتجاه فتح المجال العام، تساعد على إنجاح الحوار الوطني، داعياً إلى تسريع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم.

قرارات العفو الرئاسي

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت في بيان لها منذ قليل، مباشرة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، مشيرة إلى تلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، موضحة أنها بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بعودة البعض إلى أعمالهم أو توفير فرص عمل، مؤكدة على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مؤكّدة أنَّها وحدها -دون غيرها- التي تنسق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.