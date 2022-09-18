مقرر بـ«الحوار الوطني»: الدولة تبذل جهودا مضنية لحل مشاكل الصناعة

قال المهندس بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الماضي، وكذا دعوته لعقد المؤتمر الاقتصادي، عكس رغبته القوية في الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات الموجودة، «الدعوة كانت صريحة وواضحة».

ديمتري: دعوة الرئيس للحوار الوطني هدفه جلوس الجميع على طاولة مفاوضات واحدة

وأضاف «ديمتري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني كان هدفه جلوس الجميع على طاولة مفاوضات واحدة بشكل متساو بين رؤوس المشاركين، وذلك من أجل مناقشة الآلام ومتاعب الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

ديمتري: شاكر جدا لتلك الدعوة التي جمعت كل الأطراف

واستطرد: «أنا في منتهى السعادة، وشاكر جدا لتلك الدعوة التي جمعت كل الأطراف على مائدة واحدة، كي يناقشوا همومهم ويضعوا الحلول ويرفعوها للقيادات والسلطات المسؤولة لتأخذ قرارها، والصناعة هي أهم مكون اقتصادي في مصر، وصناعة مصر ليست حديثة العهد وليست نشاطا حديثا، إذ أن الصناعة في مصر موجودة على مدار آلاف السنوات».

وأوضح: «لا ننكر أن الحكومة والدولة بذلوا جهودا مضنية وحثيثة لحل الكثير من مشاكل الصناعة، والتي أتمني أن تأخذ طريقها للحلول».