رئيس مجلس الشيوخ: مصر أكثر دول العالم تضررا من التغيرات المناخية

شارك وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس الاستشاري يسري الديب، أمين عام النقابة، في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة، والذي عقد تحت شعار«الأخضر حياة».

ضم الوفد عدد من أعضاء المجلس الأعلى والشعب واللجان، وذلك بحضور رئيس مجلس الشيوخ وكل من وزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير شئون المجالس النيابية، ووزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء السابقين وبعض رؤساء المنظمات العربية والمحلية المعنية بالعمل المجتمعي.

محاور المؤتمر

ناقش المؤتمر التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة في ظل المتغيرات المناخية، ودور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية والمجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.

حماية حق الأجيال في بيئة سليمة

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المؤتمر، إن التغيرات المناخية الناجمة للاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية فرضت على العالم تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية، ومن ثم كان لزاما أن يسعى العالم لتحقيق التوازن المطلوب وحماية حق الأجيال فى بيئة سليمة، وتوحيد الأهداف من أجل خطة عالمية لمواجهة هذه التحديات.

مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة

أكد أن مصر رغم أنها الأقل في أسباب التغيرات المناخية وخاصة على مستوى الانبعاثات إلا أنها أكثر الدول تضررًا، ومن ثم أولت اهتماما كبيرًا من خلال خطوات استباقية بمشاركة الجميع بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعما لهذه الجهود جاء المؤتمر العربي للمناخ والتنمية المستدامة لمناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ.

تغير المناخ من أهم القضايا

وأكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أن تغيير المناخ وضرورة الحفاظ على البيئة يُعد الشغل الشاغل للعالم اليوم، مشيرين إلى أن إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف، ظهر بشكل ملحوظ من خلال الاهتمام البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمبادرات الخاصة بالبيئة ودعمه اللامحدود للدراسات المتخصصة في هذا المجال، وقد إنعكس ذلك في تلبية العالم للدعوة التي أطلقها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده بجمهورية مصر العربية نوفمبر المُقبل في مدينة شرم الشيخ.

شهد مؤتمر«الأخضر حياة» المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة فيلما تسجيليا بعنوان «الطريق إلى الجمهورية الجديدة»، إذ تناول عرض الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال الـ8 سنوات الماضية .