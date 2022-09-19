تفاصيل استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل بالمنوفية.. جراحة استغرقت ساعتين

كشف الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، تفاصيل إجراء أغرب عملية جراحية تم خلالها استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل سقط عليها أثناء اللعب بدراجته، مؤكداً أنه فور وصول الطفل إلى المستشفى تم إجراء الأشعة لمعرفة آثار الحادث، وخلال نصف ساعة دخل الطفل إلى غرفة العمليات ليتم إجراء جراحة خطيرة له استغرقت ساعتين، وذلك من قِبل فريق طبي متميز وعلى رأسهم الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة السابق بالمنوفية.

مدير المستشفى التعليمي يكشف التفاصيل

وقال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفريق الطبي في المستشفى تعامل مع حالة الطفل بكل كفاءة، ونجح في استخراج «جادون العجلة» من بطن الطفل، وتم التأكد من حالة جميع أعضاء جسمه الداخلية، خاصة بعد إصابة القولون، مشيرا إلى أن العملية الجراحية كانت مجانية بالكامل.

استقرار حالة الطفل بعد الجراحة

وأوضح «طاحون» أن حالة الطفل مستقرة الآن بعد مرور يوم من إجراء العملية الجراحية، ولا توجد أي مؤشرات للخطورة، موجها الشكر لكل الطاقم الطبي المشارك في إجراء العملية، وعلى رأسهم الدكتور فيصل جودة، استشاري الجراحة العامة، وباقي الفريق الطبي والتمريض.

الجدير بالذكر أن طاقم طبي في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة السابق بالمنوفية، نجح في إجراء أغرب عملية جراحية لطفل في المنوفية، من خلال استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل سقط أثناء اللعب في إحدى قرى شبين الكوم، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراءات الكشف الطبي والجراحة اللازمة لإنقاذه.