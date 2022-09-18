من العفو الرئاسي إلى الحوار الوطني.. «مصر تبني الجمهورية الجديدة»

نشاطات سياسية موسعة في المجتمع المصري، نالت إشادات موسعة ومستمرة، من أجل تحقيق مستقبل مشرق في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وكانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني، وإعلانه تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، دليل على الرغبة السياسية في خلق مساحة من الحريات وإعلاء حقوق الإنسان.

محمد صلاح البدري: مصر تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أشاد في تصريح خاص لـ«الوطن» بدور لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أنّ التوجه بإخلاء سبيل كل من لم تتلوث يداه بقضايا دم أو إرهاب «أمر محمود»، ودليل على صدق نيّة القيادة السياسية في عقد حوار وطني شامل يتسع لجميع الآراء والأطراف المختلفة.

ولفت البدري، إلى أنّ الدولة المصرية تتخذ خطوات في الوقت الحالي لتوسيع قاعدة المشاركة، وذلك من خلال الدعوة للحوار الوطني في المقام الأول، مشيرا إلى أنّ دور لجنة العفو الرئاسي الذي جاء بالتزامن مع العمل على التحضير للحوار الوطني، جاء ردا على المشككين في الحياة السياسية في مصر.

حازم عمر: الحوار الوطني يوحد الجبهة الداخلية

وفي سياق متصل، قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إنّ اختيار مقرري لجان الحوار الوطني والمقررين المساعدين تم بعناية ودقة شديدة، ما يصب في مصلحة الشعب المصري.

وأوضح لـ«الوطن»، أنّ الحوار الوطني هو السبيل لخلق مساحات مشتركة تؤدي إلى تلاحم الجبهة الداخلية للوطن، مؤكدا أنّ تلاحم الجبهة الداخلية من أهم الخطوات في الوقت الحالي حتى تتمكن من مصر من التصدي للتحديات العالمية الكبيرة.