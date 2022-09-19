سعر آيفون 13 برو max في مصر.. اعرف المواصفات والمميزات والألوان

يحرص محبو التعامل مع نظام iOS، على متابعة كل جديد يتم طرحه من «آبل»، وتزايدت عمليات البحث كثيرا خلال الفترة الماضية، عن سعر آيفون 13 برو max في مصر، وذلك تزامنًا مع إعلان الشركة الأمريكية عن طرحها سلسلة هاتف آيفون 14 الجديدة.

وفي السطور التالية، نستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات بشكل يومي، سعر آيفون 13 برو max في مصر، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

سعر آيفون 13 برو max في مصر

ويتراوح سعر آيفون 13برو max في مصر، وفق لما تم نشره في أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، بين 29 ألف و35 ألف جنيه.

سعر آيفون 13 برو max في مصر

يتميز هاتف سعر آيفون 13 برو max في مصر، بالعديد من المميزات والصفات، وفق ما ذكرته «آبل» في مؤتمرها الذي عقدته وقت طرح الهاتف والإعلان عنه للجمهور:

- يعمل بشريحة واحدة بحجم «نانو».

- يعمل بوحدة معالجة مركزية للهاتف «2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard».

- يتميز الهاتف، بأنه غير قابل للصدأ.

-مقاوم للماء والغبار.

- مزود بذاكرة عشوائية «Ram» بحجم 6 جيجا.

- الهاتف مزود بذاكرة داخلية 256 جيجا وعشوائية 6 جيجا.

- يبلغ وزن الهاتف 240 جرام، بحجم شاشة 6.7 بوصة.

- مزود بخدمة الإنترنت اللاسلكية «Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot»،

- USB بنوعية «Lightning, USB 2.0».

مواصفات آيفون 14

وفي سياق متصل، كشف موقعا «Mac rumers» و«جادجيت» التقنيين، أنّه من المتوقع أن يكون السعر المتوقع لهاتف آيفون 14 نحو 1200 دولار أي يصل إلى 22 ألف جنيه، وينتظر الجمهور عرضه في مصر.

يحتوي على فتحة ثقب دائرية للكاميرا، مقترنة بفتحة أخرى لتضمن ميزة معرف الوجه التقليدية.

- ستكون نتوءات الكاميرا أكثر سمكًا.

- يتم طرح آيفون 14 بألوان الأحمر والأبيض والأسود والأخضر والأزرق.

- تبدأ الذاكرة الداخلية بـ64 جيجا بايت، وتصل حتى 265 جيجابايت.

- الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت.