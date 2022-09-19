حسام الخولي: القانون يسمح بعودة الطلاب المفرج عنهم لدراستهم

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور كبير وسريع للغاية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن دور اللجنة مدروس، وما تقوم به الآن من خطوات لدمج المفرج عنهم أمر جيد، فمن يخرج معفو عنه بعد فترات الحبس الاحتياطي أو السجن يكون في حاجة لدعم نفسي ومادي ومعنوي، والدعم النفسي والدمج مع المجتمع يأتي مع تقبُّل المجتمع له نفسيًا.

القانون يسمح بعودة الطلاب المفرج عنهم لدراستهم

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «dmc» أن لجنة العفو الرئاسي والدولة قالت إنها تساعد في إعادة المفرج عنهم للمجتمع مرة أخرى، ما يعطي انطباعًا للمجتمع نفسه لاستقباله للمفرج عنهم بصدر رحب، شارحًا أن القانون يسمح بعودة الطلاب المفرج عنهم لدراستهم، ولكن قانون العمل قد لا يسمح بعودة المفصولين عن أعمالهم بسبب ظروف السجن أو الحبس الاحتياطي.

الدولة راضية عن دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن على شركات القطاع الخاص أن تعي أن الدولة راضية عن دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، فالدولة المصرية تقوم بتذليل العقبات أمام المفرج عنهم لعودتهم للحياة العملية والمجتمعية من جديد.