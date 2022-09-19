خبير يدعو لإدراج مشاركة القطاع الخاص على أجندة المؤتمر الاقتصادي

اعتبر الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، أن الوقت الحالي هو «وقت حساس جداً»، مؤكداً أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعقد مؤتمر اقتصادي حواري، تأتي في وقت بالغ الأهمية، بهدف توفير فرص استثمارية جديدة، ومواجهة التحديات الراهنة.

مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية

وأضاف الخبير الاقتصادي المعروف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية يجب عليها في الوقت الحالي، مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصةً زيادة نسبة ومعدلات التضخم العام، ومناقشة تحديات أزمة الطاقة، التي تعتبر من أكثر الأزمات الحالية انتشاراً وأهمية.

وأشار «خليل» إلى أن الدولة المصرية لديها العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن استغلالها، لذلك يجب مناقشة هذه الفرص خاصة في وجود توافق وتعاون بين القطاع الخاص والعام.

الاستفادة بقدرات القطاع الخاص في المشروعات

وأكد على ضرورة أن تسعى الدولة إلى إدخال القطاع الخاص وإشراكه في العديد من المشروعات، للاستفادة من الكثير من الخبرات المتبادلة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من قدرات القطاع الخاص.

وبدأت الحكومة المصرية في التجهيز عملياً لانعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات، واتحاد الصناعات والمستثمرين، ومناقشة وطرح أفكار جديدة لمناقشتها قبل طرحها في المؤتمر الاقتصادي الجديد.