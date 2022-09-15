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مجلس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي بمثابة فرصة حقيقية للإجابة عن الملفات المثارة

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محمد مجدي
06:12 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض عدد من الملفات. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى استعراض أجندة اجتماع الجمعية العمومية لـ «صندوق مصر السيادي»، التي ستعقد بداية الأسبوع المقبل. 

وأضاف: «شهد الاجتماع أيضا عرض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية». 

وتمت الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة فرصة حقيقية للإجابة عن كل الأسئلة والملفات الاقتصادية المُثارة، وستحرص الحكومة في الوقت نفسه على الاستماع لرؤى الخبراء والمختصين في هذا الشأن.

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انطلاق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.