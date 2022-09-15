باحثة: النهوض بقطاع الصناعة سيكون أهم محاور المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة أسماء فهمي باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بعدة تحركات بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد المؤتمر الاقتصادي، حيث عقد اجتماعات مع أعضاء إدارة اتحاد الصناعات ووزير التجارة والصناعة للوصول إلى خطة عمل وعرضها في المؤتمر لتنفيذها.

وأضافت «فهمي» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «رئيس الوزراء التقى محافظ البنك المركزي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، كما تواصل مع الوزارات والهيئات المختصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية للوقوف على الفرص التي يمكن أن تستفيد مصر منها».

المؤتمر سيشهد توجيه دعوة لمستثمرين ورجال أعمال من الخارج

وتابعت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المؤتمر سيشهد توجيه دعوة لمستثمرين ورجال أعمال من الخارج، بالإضافة إلى هيئات دولية، مشيرةً إلى أن المؤتمر سيناقش ملف النهوض بقطاع الصناعات، حيث وضعت مصر على رأس أولويتها عدة سياسات تستهدف مواجهة التحديات خلال الفترة المقبلة، على رأسها السيطرة على معدلات التضخم.

معدلات التضخم مشكلة مستوردة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وأردفت، أن معدلات التضخم مشكلة مستوردة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تركت انعكاساتها على الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى رفع موجة التضخم العالمي، كما أن مصر ستعمل على النهوض بقطاع الصناعة، وسيكون المحور الأهم في المؤتمر، من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، حيث تستهدف مصر تحقيق قيمة صادرات قدرها 60 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، و100 مليار دولار على المدى البعيد.